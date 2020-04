Funerali Sommese, Sinistra Italiana: fatto gravissimo "E' necessario sollevare il tema delle responsabilità di chi esercita funzioni pubbliche"

"Quanto accaduto nei pressi di Villa Santa Maria, nel Comune di Baiano, dove diversi sindaci irpini si sono ritrovati per salutare il feretro del dottor Carmine Sommese, si configura come un fatto estremamente grave. Tra essi, per sua stessa conferma, c'era anche il Presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi. In quella occasione si sono verificate, anche ricostruendo le testimonianze dei presenti, diverse e retirate violazioni delle norme che in queste settimane tutti i cittadini sono stati chiamati a rispettare" Così in una nota stampa Roberto Montefusco Coordinatore provinciale Sinistra Italiana, che continua "La negazione del saluto alle persone care scomparse è sicuramente uno degli aspetti più dolorosi di questo tempo che stiamo vivendo. Anche per questa ragione comportamenti all'insegna dell'abuso e del mancato rispetto delle regole appaiono ancora più inaccettabili. Bisogna dire che, purtoppo, questi fatti non hanno riguardato solo le Istituzioni e una parte della popolazione di Saviano, ma anche figure istituzionali della nostra provincia. Al di là del provvedimento della zona rossa per il Comune di Saviano che, sarebbe utile ricordarlo, non dovrebbe rappresentare una misura punitiva ma di prevenzione sanitaria, è necessario sollevare il tema delle responsabilità, innanzitutto politiche ed etiche, di chi, esercitando una funzione pubblica, dà messaggi così gravi e offensivi nei confronti della sofferenza di tante persone. Su questo non una parola si è ascoltata fino ad ora" conclude il coordinatore irpino di SI.