Avellino, in giunta il piano di vendita del Comune L'amministrazione Festa dovrà approvare il documento di alineazione dei beni, anche il Municipio

I conti di Piazza del Popolo tornano al centro del dibattito cittadino. Questa mattina il bilancio comunale torna in giunta per l'approvazione dell'ultimo allegato che riguarda il piano delle alienazioni del patrimonio comunale che vale circa 30 milioni di euro. Tra i “gioielli” di famiglia da mettere in vendita anche un a parte del palazzo del municipio per il quale la Guardia di Finanza ha mostrato un fattivo interesse. Ma nel novero dei beni figura anche l'edificio dell'ex Asilo Patria e Lavoro e altre proprietà comunali. L'altra novità è rappresentata dalla riduzione significativa della massa passiva dell'ente che risulta dimezzata rispetyto alle previsioni, da 45 milioni a 18,7 milioni. Nel frattempo, per fronteggiare l’emergenza sanitaria tuttora in atto, non sono mancati gli investimenti con fondi propri. Finora sono stati impegnati e coperti 250.000 euro del bilancio comunale. Altri 309.000 sono giunti dal Governo ed utilizzati per l’erogazione dei bonus alimentari. Circa 7.500 euro sono stati erogati daicittadini a titolo di offerta.