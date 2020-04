Novolegno, Sibilia: "Si a cassa integrazione per covid 19" L'annuncio del sottosegretario grillino sulla sua pagian facebook

"Per la Novolegno è possibile accedere alla cassa integrazione per Covid-19. Ringrazio il Ministro Nunzia Catalfo per la sensibilità e il pronto interessamento. Un altro spiraglio si apre per i dipendenti in difficoltà. La dirigenza è già stata contattata dal Ministero del Lavoro. Ai lavoratori avevamo promesso che non ci saremmo dimenticati di loro. Forza!". A dichiararlo è il Sottosegretario di Stato Carlo Sibilia in un post su Facebook.