"Pasticcio ordinanze e migranti. De Luca peggio del Governo" La nota del coordinamento della Lega regionale: i campani meritano di meglio

“Ordinanze firmate e subito dopo modificate, per correggere il tiro su cibi da asporto e attività fisica: pensavamo che nessuno potesse superare la confusione del governo, tra congiunti e autocertificazioni, ma il presidente De Luca riesce a fare di peggio. Ha battuto ogni record con due ordinanze in un colpo solo, con la seconda che modifica la prima. Il tutto mentre dice di voler bloccare gli italiani in arrivo in Campania ma spalanca le porte per 20mila immigrati destinati a lavorare nei campi. I campani meritano di meglio”. Così una nota della Lega Campania.