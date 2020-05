Avellino, ripartono i cantieri ma non la Dogana La nota critica del comitato

"Oggi l'amministrazione civica proclama la prossima apertura di cantieri pubblici, quasi a voltar pagina dopo il coronavirus. Buon segno. Ma nell'elenco delle opere cantierabili manca clamorosamente la Dogana" così in una nota stampa il Comitato per la salvezza della Dogana - "Eppure gran parte dell'iter tecnico-burocratico è già stato espletato e i fondi sono immediatamente disponibili. Cosa aspetta il sindaco per avviare il recupero della Dogana? Quando conosceremo finalmente il progetto esecutivo? A quando la gara per l'avvio dei lavori? Una cosa è certa. E' finito il tempo dei proclami. Servono segnali, e segnali concreti".