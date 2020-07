Regionali: "Legittimo proporsi, ma niente è ancora deciso" Parla Enzo De Luca a margine della conferenza dell'associazione "Democrazia Compiuta"

L'occasione per parlare di Regionali con l'ex senatore Enzo De Luca è la conferenza stampa dell'associazione “Democrazia compiuta” di chiara ispirazione morotea convocata nei giardinetti di Piazza Kennedy per dare una sveglia alla politica e agli amministratori della città ma il discorso si sposta subito sulla prossima competizione elettorale. “Chiunque nel PD può proporsi legittimamente per scendere in campo. Poi però si fanno delle scelte e mi sembra che né a livello provinciale né in quello regionale né tanto meno nazionale queste scelte siano state fatte. Il riferimento è alla candidatura che Livio Petitto ha annunciato sui social, La mia sollecitazione – ha concluso De Luca - è quella di ricostruire, anche nelle distinzioni, la possibilità della coerenza dell’appartenenza al Pd”.