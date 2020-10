"Ok il De Luca-bis, ora cambio di passo per le aree interne" De Mita sul post-voto: "E' Il pensiero che determina i comportamenti non gli incarichi"

Non si smentisce mai Ciriaco De Mita e anche nell'analisi del post-voto a chi gli chiede se è deluso per il fatto che, nonostante il lusinghiero risultato di Pino Rosato, l'Irpinia non esprime consiglieri dell'area popolare risponde cosi. “Meglio, se avesse fatto il consigliere non si sarebbe potuto occupare di far crescere questa iniziativa. La politica a volte è strumento, ma si va meglio quando si pensa perché è il pensiero che determina i comportamenti e non gli incarichi”

A Maurizio Petracca, suo ex fedelissimo e ora eletto nel pd, riserva invece parole al veleno. "E’ il comportamento delle persone che suscita il giudizio. Quando la politica è fatta per interessi e non per obiettivi, non è un grande impegno".

Giudizi positivi sulla giunta De Luca dal quale si aspetta un cambio di passo sulle politiche per le aree interne “Noi siamo stati in un certo senso fortunati perché io ottenni dal Presidente De Luca un finanziamento di 200 milioni per il progetto Pilota, gli altri sono stati fermi a poche migliaia di euro. Le cose che si stanno realizzando in Alta Irpinia sono notevoli, ma nelle altre parti si sono fermati alle iniziative".

"Di fatto è venuta un po’ meno la dirigenza - conclude - perché, chi se ne era occupato negli anni passati, ha lasciato e pensa ad altro, però devo dire che anche i governi precedenti di fronte ad una cosa del genere mostravano indifferenza. Non lo so se per paura o insipienza".