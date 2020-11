Elezioni provinciali, indetti i comizi elettorali Le elezioni si terranno domenica 13 dicembre 2020

E’ stato pubblicato il decreto del presidente della Provincia, Domenico Biancardi, di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale di Avellino. Le elezioni si terranno domenica 13 dicembre 2020.

Nell’atto si stabilisce che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00, nei seggi così costituiti: Seggio n. 1 presso la sede della Provincia di Avellino sita in Piazza Libertà, 1 – Palazzo Caracciolo - Avellino; Seggio n. 2 presso la sede della Provincia di Avellino sita in Corso Vittorio Emanuele ex Caserma Litto - Avellino.

La suddivisione dei Comuni per l’espressione del voto all’interno dei seggi sarà disposta con un atto successivo. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto presso ciascun seggio.

Sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data delle elezioni.

Possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio Provinciale i sindaci e i consiglieri dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia, in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle liste.

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

L’elezione del Consiglio avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiori a sei e non superiori a dodici, che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto.

Il numero degli aventi diritti al voto è quello risultante dal provvedimento del responsabile dell’Ufficio Elettorale di determinazione del corpo elettorale, da effettuarsi al 35° giorno antecedente quello della votazione, pubblicato sul sito internet della Provincia alla Sezione “Elezioni Provinciali” entro il 30° giorno antecedente la votazione.

Le candidature e le liste vanno presentate all’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Avellino con sede in Avellino, piazza Libertà 1 - Palazzo Caracciolo, piano terra, nei seguenti giorni: dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di domenica 22 novembre 2020; dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di lunedì 23 novembre 2020.

Le modalità per la presentazione delle candidature e dei contrassegni, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute nel Manuale operativo per le elezioni degli Organi Provinciali, pubblicato sul sito della Provincia di Avellino alla Sezione “Elezioni Provinciali”.

La presentazione delle candidature avverrà utilizzando i moduli che saranno resi disponibili presso l’Ufficio Elettorale e sul sito istituzionale della provincia di Avellino.