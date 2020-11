Ciampi (M5S): Covid Campania, risposta alla crisi inadeguata La nota del consigliere regionale irpino

"Noi dei Cinque Stelle siamo pronti alla massima collaborazione istituzionale a livello locale e regionale, con spirito di responsabilita', ma non possiamo esimerci dal sottolineare come la risposta dal servizio sanitario sia stata abbastanza inadeguata all'esponenziale crescita del contagio (la Regione Campania e' gravata dalle maggiori criticita' in Italia: incremento dei contagi e saturazione dei posti letto Covid 19).". E' quanto scrive, in una nota, Vincenzo Ciampi, consigliere regionale (M5S) della Campania. "Non si e' proceduto ad una ricognizione degli spazi utili (spazi pubblici e non di privati) per accogliere i paucisintomatici o coloro che sono in quarantena. Ma anche per dializzati e pazienti oncologici servono immediate risposte: non si puo' fermare l'assistenza ordinaria", aggiunge Ciampi. Su questo, ricorda il consigliere M5S, "abbiamo chiesto un tavolo in Regione in rapporto con l'unita' di crisi, e anche sul territorio siamo pronti a fornire ogni forma di collaborazione".