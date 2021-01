Gubitosa: Scelta scellerata. Impossibile continuare con Renzi Il parlamentare del M5S: Quella di Renzi è una sua guerra personale nei confronti di Conte

"Lunedì e martedì il Parlamento è chiamato a esprimersi dopo l'irresponsabile decisione di Renzi di spingere alle dimissioni le ministre Bonetti e Bellanova. A questo punto tutti i parlamentari che hanno a cuore il futuro di questo Paese devono ritrovarsi attorno a un programma condiviso che riparta dal lavoro del Governo Conte, anche i colleghi di Italia Viva che non hanno compreso e condiviso la scelta scellerata di Renzi di aprire una crisi in piena pandemia". Lo afferma il deputato Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle. "Renzi sostiene che sia un problema di temi, come l'abolizione del Reddito di Cittadinanza, il Ponte sullo Stretto o l'accesso al Mes, ma se così fosse allora un eventuale nuovo governo sostenuto dalla stessa maggioranza e da Renzi, ma con un altro premier al posto di Conte, sarebbe comunque non sostenibile in quanto il nuovo premier dovrebbe accettare l'imposizione di questi temi all'interno dell'agenda di governo e ciò è assolutamente inaccettabile per il MoVimento 5 Stelle", continua il deputato. "Se invece Renzi fosse disposto a rinunciare ai temi posti in cambio dell'imposizione di un altro premier, significherebbe che non c'entrano i temi e che stiamo discutendo di un problema personale di Renzi nei confronti di Conte,, e anche in questo caso il MoVimento 5 stelle non seguirà mai Renzi in una sua guerra personale nei confronti di Conte. In un caso o nell'altro è impossibile continuare con Renzi. Si riparta dal Presidente Conte e si mettano da parte giochini di palazzo da apprendisti stregoni che porterebbero il Paese nel caos e verso una crisi politica dagli esiti incalcolabili. I cittadini italiani si aspettano risposte", conclude Gubitosa.