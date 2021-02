Assunzione personale sanitario, approvata proposta Maraia La Camera ha impegnato il Governo a stanziare risorse per l’inquadramento a tempo indeterminato

Nella giornata di oggi la Camera dei deputati ha approvato l’ordine del giorno a firma del deputato irpino generoso Maraia (M5S) sul Decreto Legge, n. 183/2020, cosiddetto “Mille proroghe”.

"Da un anno circa, ormai, dall’inizio della pandemia, abbiamo avuto modo di constatare quanto sia importante disporre di un forte ed efficiente Servizio Sanitario Nazionale. Il rafforzamento del sistema sanitario pubblico ha bisogno di strutture adeguate presenti su tutto il territorio del Paese, e, allo stesso tempo, può essere assicurato soltanto attraverso l’incremento di tutto il personale in servizio - scrive il deputato irpino - . Spesso, nel corso di questi lunghi mesi drammatici, abbiamo visto e sentito definire eroi i medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19.Tuttavia, a dispetto delle nobili parole spese nei confronti di queste persone, il trattamento professionale e retributivo loro riservato non corrisponde affatto al “riconoscimento simbolico” tributato sulle TV nazionali e sugli organi di stampa".

"Parliamo, in moltissimi casi, di giovani professionisti costretti a macchinosi reclutamenti regionali a termine, privi di prospettiva e nel limbo della precarietà - aggiunge Maraia - Il DL “Mille proroghe” che sta per entrare in vigore, con riferimento alla stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso gli enti ed aziende dello stesso SSN, sposta al 31 dicembre 2021 il termine entro cui il personale deve aver maturato il requisito di anzianità ai fini della stabilizzazione, nonché il termine entro cui il personale deve aver maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, per nuove assunzioni presso le amministrazioni che bandiscano concorsi.Tuttavia, nonostante tutte le misure fino ad oggi adottate, gli attuali reclutamenti tramite bando, in atto all’interno delle Regioni, non sono ancora in grado di far fronte alle esigenze quotidiane delle strutture sanitarie, determinando ciò notevoli lacune nei livelli di assistenza assicurati".

"Con l’approvazione del mio ordine del giorno, - prosegue il deputato pentastellato - integralmente accolto nella sua formulazione, la Camera ha impegnato il Governo a stanziare più risorse per la sanità e ad agevolare in maniera decisiva l’inquadramento a tempo indeterminato del personale sanitario in tutte le Regioni, anche superando definitivamente alcuni vincoli e requisiti in vigore che ostacolano un reclutamento del personale più ampio, rapido e stabile nelle strutture comprese nel Sistema Sanitario Nazionale. In questo modo vogliamo che Governo e Parlamento riconoscano nei fatti l’attributo di eroi a medici, infermieri e operatori socio-sanitari, garantendo loro prospettive occupazionali, riconoscimento economico e contratti a tempo indeterminato" conclude Maraia.