Grassi(Lega): Ospedale Solofra va potenziato, non chiuso Il senatore irpino interviene nel dibattito sul futuro del plesso ospedaliero

Il senatore irpino della Lega, Ugo Grassi, interviene con una nota nel dibattito sul destino del plesso ospedaliero Landolfi di Solofra. Nei giorni scorsi i sindaci dell Valle dell'Irno hanno avviato una petizione biprtisan contro il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Moscati, Renato Pizzuti, perchè rassegni le dimissioni.

"In questi anni, come Lega, ci siamo sempre occupati dell'ospedale di Solofra. Abbiamo sempre paventato che se si continuava sulla strada della graduale riduzione dei posti letti e del personale si rischiava, se non la totale chiusura, una drastica riduzione dei reparti - scrive Grassi - Presentammo anche un'interrogazione parlamentare in merito, partecipammo alla grande manifestazione tenutasi davanti all'ospedale. Ad oggi, purtroppo, vi sono solo due reparti: Psichiatria e Lungodegenza. Quest'ultima ha un totale di 20 posti, ma ne sono occupati solo 8. Il direttore generale Pizzuti, di nomina deluchiana ovviamente, ha disatteso completamente le richieste dei Sanitari dell'Ospedale e dei cittadini che vi afferivano. Come Lega siamo preoccupati perche' il non funzionamento dell'Ospedale di Solofra, per la chiusura dei reparti, porta anche ad un sovraccarico di lavoro del Moscati di Avellino con liste di attesa sempre piu' lunghe, al di la' della problematica Covid. L'ospedale va potenziato, non chiuso!" conlcude il senatore della Lega Ugo Grassi.