Gli effetti del covid sul lavoro femminile, focus in Regione Partecipano i rappresentanti dei Comitati per l’imprenditoria femminile di Avellino

Gli effetti della pandemia da covid19 sull’occupazione e sull’imprenditoria femminile. Prospettive di rilancio del Recovery Plan. E’ il tema dell’audizione che giovedì 15 aprile alle ore 11,30, in collegamento da remoto, terrà la IV Commissione consiliare speciale per l’Innovazione e la sostenibilità per la competitività delle imprese, presieduta dal consigliere regionale del M5S, Gennaro Saiello.

Parteciperanno, tra gli altri, l’Assessore regionale al lavoro e alle attività produttive Antonio Marchiello, il consigliere del Presidente della Giunta regionale per le pari opportunità, le rappresentanti degli organismi regionali per le pari opportunità e dell’Autorità Politiche di Genere POR Campania FSE 2014/2020, i rappresentanti dei Comitati per l’imprenditoria femminile di Napoli,Avellino,Caserta,Salerno e Benevento, dell’Associazione Imprenditrici e Dirigenti d’azienda, di EnterprisinGirls, di Cgil,Cisl e Uil della Campania.