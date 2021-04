"Il Fenestrelle è morto, stop agli scarichi abusivi" L'allarme lanciato dal Meetup di Avellino

"Non possiamo non esprimere tutta la nostra preoccupazione per lo stato di degrado e abbandono in cui versa il Fenestrelle per il quale da tempo stiamo sollecitando gli organi preposti", così il Meetup di Avellino, dopo le notizie allarmanti diffuse dai media locali sulle condizioni del corso d’acqua, specialmente nella parte che attraversa il Parco Santo Spirito-Manganelli.

"Come sentinelle del territorio – afferma Clemente Antonio Oliviero – abbiamo più volte interessato gli Enti competenti circa la drammaticità in cui versa il torrente, ormai divenuto ricettacolo di rifiuti e detriti. Il mese scorso segnalammo al Sindaco Festa e al dirigente del Genio Civile il cedimento di alcuni gabbioni di contenimento in Contrada Macchia nonché il grave inquinamento peraltro evidenziato da Arpac nelle indagini condotte bimestralmente a partire da settembre 2020".

"Le sostanze inquinanti riscontrate da Arpac e da uno studio dell’Università di Napoli Federico II – dichiara Giovanni Varallo, ambientalista di lungo corso – parlano di un corso d'acqua sostanzialmente morto e bene hanno fatto le amministrazioni dei Comuni interessati a vietarne qualsiasi prelievo ed uso. E' necessario che gli Enti preposti avviino tutta una serie di controlli per verificare se il Fenestrelle sia o meno interessato da sversamenti provenienti da scarichi fognari abusivi e in tal caso procedere al ripristino dei luoghi. Non è più accettabile questo immobilismo".

“Continueremo in questa azione di costruttivo fiato sul collo affinché la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali siano garantite ai cittadini irpini" – conclude Carmen Bochicchio.Il Meetup di Avellino sottolinea, infine, che le attività sulla tutela del Fenestrelle sono state realizzate in sinergia con i consiglieri del M5S di Avellino (Picariello), Mercogliano (Graziano) e Monteforte Irpino (Motta).