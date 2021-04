Scomparsa Ziccardi, il cordoglio del Pd di Avellino Cennamo: "perdiamo uomo di grande valore, profondamente legato alle idealità di sinistra"

"Con la scomparsa di Roberto Ziccardi l’Irpinia perde un uomo di grande valore, di riconosciuto rigore morale e intellettuale profondamente legato alle idealità della Sinistra" Così in una nota il commissario provinciale dem Aldo Cennamo che prosegue " Roberto ha profuso negli anni uno straordinario riconosciuto impegno nel suo lavoro professionale come Direttore Sanitario del CTO di Napoli e come Direttore Generale dell’ASL2 di Avellino, e nell’impegno istituzionale come Consigliere Regionale della Campania. Il PD Irpino partecipa con commossa Vicinanza al dolore della Famiglia".