Petitto incontra De Luca: "Rimettiamo l'Irpinia a centro" Il consigliere regionale a colloquio con il presidente su area vasta, centro autismo e sanità

"L’Irpinia al centro del mio incontro con il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca". Così in una nota stampa il consigliere regionale irpino Livio Petitto che spiega: "Un colloquio costruttivo e cordiale durante il quale abbiamo affrontato tante questioni che riguardano il nostro territorio in tema di pianificazione e gestione delle risorse: dal Masterplan dell’Area Vasta, dopo la web conference da me promossa ieri con tutti i sindaci coinvolti nel documento strategico, a quello di Avellino da rimettere al centro del dibattito politico, al tema dei trasporti su ferro e gomma. Al Governatore ho inoltre sottolineato la necessità di un suo personale impegno per il Centro per l’Autismo di Avellino, di cui si attende ancora l’apertura e una maggiore attenzione per il sistema sanitario delle aree interne, con il rafforzamento di alcuni presidi ospedalieri. E’ stato un incontro che mi ha lasciato pienamente soddisfatto nello spirito di una rafforzata collaborazione che si tradurrà in atti concreti per la nostra provincia" conclude Petitto