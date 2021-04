Avellino vende i suoi beni, Luongo: incassati 326mila euro L'assessor e comunica l'alienazione dell'area artigianale TS11 e dell'ex scuola di Pianodardine

"Questa mattina, a seguito di un bando pubblico, abbiamo ceduto l'area ricadente nella scheda TS11, l'area artigianale (ex insediamento pref. commerciali) e l'ex scuola di Pianodardine, incassando in totale 326.100 euro". A darne notizia sulla sua pagina social l'assessore Stefano Luogo, alla guida del settore Patrimonio del Comune di Avellino. In sostanza prosegue l'attività di alienazione dei beni comunali con l'obiettivo di rimpinguare il bilancio.

"Considerata anche la vendita dell'ex Asilo Patria e Lavoro, le entrate del Comune dal piano di alienazione, ad oggi, ammontano, a 811.100 euro - continua Longo - , quasi un milione di euro. Contestualmente ho raccolto tutte le richieste di acquisto di alloggi ERP (circa 34), per un guadagno potenziale di 1 milione, e di relitti (più di 15). Pertanto nei prossimi giorni provvederemo a concretizzare queste ulteriori cessioni.In passato, precisamente dal 2012 al nostro insediamento, il Comune di Avellino ha incassato ben "0" euro dalle vendite dei beni (ZERO EURO), nonostante le già note e annose difficoltà economiche. La dismissione del patrimonio inutilizzato e abbandonato, invece, rappresenta per noi un'importante opportunità per risanare i debiti ereditati, senza richiedere ulteriori sacrifici alla comunità avellinese" conclude l'assessore Luongo.