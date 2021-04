Neutralità climatica, Maraia (M5S): "Importante passo avanti" Il deputato irpino: "continuiamo a sostenere transizione verso le energie rinnovabili"

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio che introduce nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050 e un obiettivo, da raggiungere entro il 2030, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.

"Si tratta di un passo storico per il nostro pianeta e per l’Unione Europea, visto che per la prima volta viene messa nero su bianco la volontà di andare verso la neutralità climatica" dichiara Generoso Maraia (capogruppo del M5S in Commissione ambiente della Camera dei deputati) sull'accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento europeo sulla neutralità climatica dell'UE entro il 2050.

"Da parte nostra - prosegue il deputato irpino - non possiamo che essere felici dell’accordo raggiunto. Continueremo a sostenere una transizione verso le energie rinnovabili con un conseguente rifiuto di nuove trivellazioni per l’estrazione di idrocarburi. Crediamo, inoltre, che si debba porre l’attenzione sull’utilizzo di idrogeno verde, e cioè derivante da gas naturale e non da altri idrocarburi, per portare davvero a compimento la transizione ecologica che stiamo portando avanti.Questo accordo rappresenta un primo importante passo e ci auguriamo che possa essere subito approvato da Consiglio e Parlamento, diventando così definitivo e vincolante per tutti gli stati membri" conclude Maraia.