Irpinia next, incontro con i consiglieri regionali Si conclude il ciclo di appuntamenti promosso da Controvento, Sardine e APP

Con l’incontro che si svolgerà martedì 27 aprile alle 18.30 in diretta Facebook con i consiglieri regionali irpini, si concluderà il ciclo di appuntamenti che le associazioni “Controvento”, “Avellino Prende Parte” e “Sardine d’Irpinia” hanno avviato sui temi del Next generation Eu nella provincia di Avellino. Martedì 27 il documento “Nuove Idee per l’Irpinia” sarà al centro della discussione che i rappresentanti delle tre associazioni terranno con Vincenzo Alaia, Vincenzo Ciampi, Livio Petitto e Maurizio Petracca.

“Controvento”, “Avellino Prende Parte” e “Sardine d’Irpinia” dal mese di gennaio hanno promosso un ampio confronto sulle questioni emerse nel corso dell’emergenza da Covid-19 e sul programma del Recovery Plan-Next Generation Eu: un’operazione di coinvolgimento vasto e importante condotta con un senso di responsabilità e di consapevolezza che evidentemente dev’essere mancato in altri ambiti, se è vero che il vicepresidente della giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, evidenziava proprio questo grave limite nella programmazione del Recovery Plan declinata sulle esigenze e sulle prospettive della provincia di Avellino.

“Controvento”, “Avellino Prende Parte” e “Sardine d’Irpinia” hanno invece chiamato a discutere oltre 50 esponenti della società irpina intorno ai punti relativi alla Sanità, all’assistenza e ai servizi sociali, all’infrastrutturazione, alla digitalizzazione e al lavoro, alla rigenerazione urbana, al riequilibrio di genere, all’accoglienza e alle opportunità per riabitare il territorio, al futuro dell’educazione e della cultura, al nuovo assetto ambientale ed ecologico. Hanno partecipato a questa fase di elaborazione professionisti, tecnici, operatori a ogni livello e la sintesi dell’impegno è nel documento “Irpinia Next Generation Eu”. Questo è stato poi presentato e discusso negli incontri con i rappresentanti di Confindustria, della Piccola Industria e di Cgil, Cisl e Uil, con un qualificato numero di sindaci, con i consiglieri provinciali del Pd, con le associazioni ambientaliste e giovanili che operano in Irpinia, con il Forum delle Disuguaglianze e diversità. Ultimo appuntamento quello di martedì prossimo, dopo il quale le tre associazioni trarranno le conclusioni dell’impegno svolto. Sarà possibile seguire l’evento sulle pagine facebook delle associazioni promotrici e sul web all’indirizzo avellino.app/irpinianextegeneration