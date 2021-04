P di partigiani, storie e ideali resistenti Evento on line realizzato da Sinistra Italiana con la partecipazione dell'Anpi

Sinistra Italiana Avellino ringrazia vivamente quanti hanno partecipato e prederanno visione dell’evento “P come partigiani” svoltosi oggi pomeriggio in modalità “on line” sulla Pagina di Facebook di “Sinistra Italiana Avellino” e su quelle collegate. Tanti gli ospiti che hanno relazionato offrendo il loro prezioso contributo: il dott. Pasquale Donnarumma, il prof. Mario De Prospo e il prof. Giovanni Capobianco. E un sentito ringraziamento ad “Associazione Nazionale Partigiani Italiani- ANPI” , Associazione nazionale volantari e reduci garibaldini- ANVRG”, Circolo ARCI “Adelante” di Montefalcione. Invitandovi a diffondere il video utilizzando il link che di seguito si allega e a partecipare alle tante iniziative che sono state organizzate nella giornata di domani, sia in presenza che in remoto, vi auguriamo un sentito BUON 25 APRILE nel segno della libertà ritrovata del popolo italiano e delle conquiste donateci e custodite nella nostra Costituzione scritta nel segno dei valori e dei princìpi della Resistenza.

Segreteria Sinistra Italiana Avellino