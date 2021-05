Forino, sciolto il consiglio, nominato il commissario Il Prefetto ha incaricato la dottoressa Gamerra

Con povvedimento in data odierna il Prefetto di Avellino ha sospeso il Consiglio Comunale di Forino, nominando la dottoressa Rosanna Gamerra, vice prefetto, Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento avviata a seguito delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri comunali sui dodici assegnati all'ente.