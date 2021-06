Morte Epifani, il cordoglio della Cgil Fiordellisi: "La sua una vita per il sindacato"

Ci ha lasciato a 71 anni Guglielmo Epifani, già segretario generale della cgil nazionale dal 2002 al 2010. Lo ricorda Franco Fiordellisi Sg Cgil Avellino: "La sua una vita per il sindacato, lo lasciò nel 2010 con la speranza che le cose potessero cambiare, e sono andate in maniera estremamente pesante per tutti. È stato ad Avellino più volte ma ricordiamo in particolare l’inaugurazione della nuova sede Cgil, che da Via Dante si trasferiva nella sede attuale di Via PP Manna. La sua attività sindacale è stata sempre lineare. Non cadiamo nella polemica per l’attività politica svolta in contesti estremamente difficili sotto la spinta del populismo e rottamazioni.” Tutta la Cgil Avellino si stringe ai familiari a cui esprime cordoglio. Ciao Guglielmo Che la terra ti sia lieve, e cercheremo di cambiare in meglio il mondo del lavoro.