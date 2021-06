Parità di genere, Lomazzo nel team del Ministero del lavoro La consigliera regionale di Parità lavorerà per il contrasto alle discriminazioni di genere

Nella funzione di Consigliera regionale di Parità della Regione Campania, l'irpina Domenica Marianna Lomazzo, è stata inserita in un ristretto gruppo di lavoro che collaborerà con il Ministero del Lavoro per rafforzare la Rete delle Consigliere di Parità e suggerire elementi di riforma idonei a risolvere le criticità legate all’esercizio del ruolo, criticità già evidenziate nel corso della Conferenza nazionale del 13 maggio scorso alla presenza dello stesso Ministro Orlando. Pertanto, su invito del Ministro, ad individuare il gruppo di Consigliere che, in rappresentanza di tutta la Rete, possa collaborare con il suo Gabinetto, la Consigliera nazionale, Francesca Bagni Cipriani, ha scelto, anche sulla base della rappresentanza territoriale e dell'esperienza maturata, le Consigliere: Sonia Alvisi (Emilia Romagna), Flavia Ginevri (Roma), Domenica Lomazzo (Campania), Maria Grazia Maestrelli (Toscana), Sandra Miotto (Veneto), Monica Paparelli (Umbria), Carolina Pellegrini (Lombardia), Ivana Pipponzi (Basilicata), Susanna Pisano (Cagliari),Tonia Stumpo (Calabria). La riunione di insediamento del gruppo per l’elaborazione delle proposte, così come richiesto dal Ministro, si terrà da remoto, mediante la Piattaforma Teams, venerdì 11 giugno p.v., dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

“Desidero ringraziare la dott.ssa Francesca Bagni Cipriani, Consigliera Nazionale di Parità per la stima e la fiducia accordatami ed il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, per aver riconosciuto il prezioso lavoro di contrasto alle discriminazioni di genere nel lavoro che svolgono le Consigliere

di Parità ed il loro determinante contributo per la promozione di una società con meno diseguaglianze di genere e per la rimozione degli ostacoli che impediscono la concreta valorizzazione delle competenze ,dei saperi, e dell’intelligenza delle donne, soprattutto, nel mondo del lavoro.” ha dichiarato

Domenica Marianna Lomazzo