La Stella: "Fondamentale divulgare rischi, ma soprattutto certezze" Incontro nella sede di Confcommercio Avellino: "L'obiettivo è la tutela dei cittadini"

I rischi, ma soprattutto le certezze da garantire in tema di sicurezza. Ecco quanto presentato agli iscritti nel corso di un incontro nella sede di Confcommercio Avellino. "L'obiettivo è divulgare quelli che sono i rischi connessi nella gestione di attività commerciali e, in questo caso specifico, di pubblici esercizi e di intrattenimento e svago che includono, quindi, alberghi, ristorazione e similari. È fondamentale informare anche perché, a seguito dei fatti gravissimi di Crans-Montana, c'è una indicazione ben precisa da parte della Prefettura e del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di divulgare quali sono le norme e cercare chiaramente di debellare fenomeni di abusivismo e di mancanza di rispetto delle regole. - ha spiegato il presidente del distretto regionale di Confcommercio Avellino, Oreste La Stella - Poiché Confcommercio da sempre collabora con le istituzioni, questo è un modo per informare i nostri associati e per garantire tutti i passi utili".

"L'obiettivo è la tutela dei cittadini"

Un passo di condivisione e di prevenzione: "Sappiamo bene che è complicato gestire attività, soprattutto di questo tipo. È necessario dare l'informazione corretta e giusta. Abbiamo invitato due nostri consulenti, due collaboratori storici di Confcommercio proprio per dare tutte le indicazioni che servono. Preciso che la normativa italiana è da un lato a tutela forte di tutti i cittadini, ma sappiamo anche quanto la burocrazia incida su questo e, quindi, complichi la vita dell'imprenditore. Incontri come questo tutelano i cittadini, ma, per quanto sia difficile semplificare, l'obiettivo è sbagliare il meno possibile".