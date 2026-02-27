Montemiletto: l'associazione nazionale marinai d'Italia apre agli studenti Conferenza di orientamento marina militare lavoro e carriera in forza armata

Gli alunni degli istituti comprensivi di Montemiletto parteciperanno alla conferenza di orientamento marina militare lavoro e carriera in forza armata

Saranno 85 da Montemiletto e 54 da Taurasi oltre naturalmente ai docenti e ad un nutrito gruppo di appartenenti all'associazione marinai d'Italia Montemiletto. A comunicarlo è il dinamico presidente Francesco Iuliano.

L'associazione, lo ricordiamo, è nata nel settembre del 1979 durante un incontro tra amici di "vela": Capone Benito (grande invalido della Marina), Altavilla Emilio, Basile Carmine e Raduazzo Angelo, che intesero officiare una Santa Messa in memoria di Antonio De Stefano, morto sul cacciatorpediniere "Pessagno", nel golfo della Sirte e del capo motorista navale, Bernardo Pesa, caduto nel golfo di Biscaglia a bordo del sommergibile "Tazzoli".

In onore e al sacrificio di questi figli di Montemiletto, si è costituita nel giugno del 1983, l'associazione Marinai d'Italia che, come segno tangibile della sua presenza a Montemiletto, ha inteso non solo realizzare un monumento dedicato ai caduti del mare, progettato dall'architetto Leandro Costantino, inaugurato con una solenne cerimonia l'8 luglio del 1984 ma, soprattutto, impegnarsi e a prodigarsi per la collettività montemilettese, in iniziative sociali, culturali, umanitarie e sportive.

Il gruppo associativo, infatti, nel corso della sua storia, è stato promotore di varie "uscite in mare", di gite paesaggistiche, si è impegnata nella lotta contro la leucemia e in numerose iniziative di solidarietà sociali, nonché, promotore di numerose manifestazioni culturali quali: mostre di modellismo navale, rassegna della zampogna, teatro dei burattini per bambini e varie organizzazioni natalizie che hanno reso lustro e orgoglio ai propri associati.

Lo scorso sette dicembre ha ottenuto un grande successo, la prima edizione del premio Santa Barbara promosso e organizzato dalla associazione nazionale Marinai d'Italia. Nella sala Impero oltre alla cerimonia di benedizione del quadro di Santa Barbara, protettrice della Marina è avvenuta la consegna delle onorificenze. Evento presentato dalla giornalista Barbara Ciarcia.