Avellino-Juve Stabia, Pandolfi out: i convocati Domani (ore 19.30) la sfida al "Partenio-Lombardi" per il ventisettesimo turno

Luca Pandolfi non è nell'elenco dei convocati per Avellino-Juve Stabia. Lesione di basso grado al retto femorale di sinistra per l'attaccante biancoverde. Davide Ballardini aveva presentato il fastidio accusato da Pandolfi nell'allenamento di ieri e si conferma l'indisponibilità della punta per il derby. Ancora out Andrea Favilli (edema osseo al calcagno sinistro) e Armando Izzo (recupero dalla lesione al muscolo soleo di destra e Avellino-Padova di sabato 7 marzo nel mirino del difensore per il rientro vero e proprio). Indisponibile Dimitrios Sounas per il turno di squalifica determinato dalla somma di ammonizioni (cinque gialli in campionato). I convocati: Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 16 Kumi, 18 Sgarbi, 19 Reale, 20 Palumbo, 21 Armellino, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne.