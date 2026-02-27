Avellino, alimenti scaduti e privi di tracciabilità: chiusa attività

L'operazione condotta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl

Alimenti scaduti e privi di tracciabilità. Chiusura di un esercizio commerciale del capoluogo. L’operazione, condotta dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl Avellino, ha portato al sequestro di un ingente numero di alimenti...

Avellino.  

Quintali di alimenti privi di tracciabilità o scaduti in un esercizio di vendita di cibi e prodotti tipici della cultura extraeuropea.

È quanto è emerso durante un controllo ufficiale eseguito, su segnalazione della questura, dal personale del dipartimento della prevenzione dell’Asl in un market di prodotti alimentari etnici di Avellino.

Tecnici e veterinari del dipartimento hanno riscontrato violazioni della normativa vigente sulla sicurezza alimentare per cui l’esercizio commerciale è stato chiuso e tutta la merce sequestrata sarà destinata alla termodistruzione.

I controlli ufficiali rientrano nelle attività di sorveglianza sanitaria che il personale del dipartimento di prevenzione dell’Asl Avellino effettua quotidianamente su tutto il territorio provinciale affinché i prodotti alimentari siano conformi alle normative vigenti garantendo la sicurezza degli alimenti che arrivano sulle nostre tavole, a tutela della salute dei cittadini.

