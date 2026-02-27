Avellino, alimenti scaduti e privi di tracciabilità: chiusa attività L'operazione condotta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl

Quintali di alimenti privi di tracciabilità o scaduti in un esercizio di vendita di cibi e prodotti tipici della cultura extraeuropea.

È quanto è emerso durante un controllo ufficiale eseguito, su segnalazione della questura, dal personale del dipartimento della prevenzione dell’Asl in un market di prodotti alimentari etnici di Avellino.

Tecnici e veterinari del dipartimento hanno riscontrato violazioni della normativa vigente sulla sicurezza alimentare per cui l’esercizio commerciale è stato chiuso e tutta la merce sequestrata sarà destinata alla termodistruzione.

I controlli ufficiali rientrano nelle attività di sorveglianza sanitaria che il personale del dipartimento di prevenzione dell’Asl Avellino effettua quotidianamente su tutto il territorio provinciale affinché i prodotti alimentari siano conformi alle normative vigenti garantendo la sicurezza degli alimenti che arrivano sulle nostre tavole, a tutela della salute dei cittadini.