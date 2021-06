Gubitosa (M5S): "Il nuovo movimento pronto a partire con Conte" Il deputato irpino a Napoli con i vertici del Movimento per lanciare la candidatura di Manfredi

"Siamo pieni di entusiasmo, il nuovo Movimento è pronto a partire insieme a Giuseppe Conte" Così il deputato irpino del Movimento Cinque Stelle Michele Gubitosa, presente a Napoli alla conferenza stampa dell'ex premier per tirare la volata al candidato del patto giallo rosso Gaetano manfredi.

"Oggi a Napoli si respirava una forte aria di cambiamento e rinnovamento - prosegue Gubitosa - Con la candidatura di Gaetano Manfredi stiamo costruendo un progetto politico solido, che parte dalla positiva esperienza del governo Conte II a livello nazionale. "Il Patto per Napoli" sottoscritto dalle forze politiche che hanno sostenuto il precedente esecutivo, servirà a risollevare la città da decenni di cattiva amministrazione e per evitare il dissesto dovuto ai debiti che ammontano a quasi 5 miliardi di Euro. Il Movimento riparte dai comuni, è il momento di essere protagonisti e radicati nei territori per dare le risposte che i cittadini meritano, con nuovi sindaci vicini alle loro comunità" conclude il parlamentare grillino Gubitosa.