Gradimento sindaci, Festa tra i peggiori d'Italia Il primo cittadino avellinese 100esimo su 105

I cittadini di Avellino interpellati da “Il Sole 24 Ore” bocciano il loro sindaco. Gianluca Festa è tra i peggiori d’Italia, almeno secondo l'annuale “Governance Poll dei sindaci”. Il Sole24Ore ha chiesto ai cittadini: "Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?". E la risposta è stata impietosa. Festa, infatti, è al 100mo posto su 105. Una debacle: è passato dal 51,8% dei consensi ottenuti il giorno del ballottaggio, al 41,0%, ben 10,8 punti in meno in percentuale in poco più di 24 mesi. Festa conferma il trend dei sindaci del Sud, che occupano tutte le ultime posizioni della graduatoria. Peggio di lui solo Rinaldo Melucci, Leoluca Orlando, Luigi De Magistris e Salvo Pogliese, rispettivamente primi cittadini di Taranto, Palermo, Napoli e Catania.