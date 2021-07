Centrale operativa 118, Ciampi: "Da agosto tutto il personale passa all'Asl" Soddisfatto il consigliere 5 Stelle che sul caso aveva presentato un'interrogazione

In risposta alla mia interrogazione alla Giunta Regionale sulle difficoltà gestionali Centrale Operativa del 118 presso il Moscati, apprendo che entro il 31 luglio tutto il personale passerà alle dipendenze dell'Asl di Avellino. Si sana in questo modo un'anomalia rispettando la legge 13 del 2016, ma soprattutto dando una linearità ad un servizio essenziale per la rete dell'emergenza provinciale. Un risultato concreto dopo la mia interrogazione.

Aprendo anche, e questa è una novità, che la nuova sede della centrale operativa sarà presso il vecchio ospedale Maffucci di via Pennini. Ma alla data odierna sembrerebbe che il Maffucci non sia ancora nella proprietà dell'Asl. In ogni caso la struttura necessita, per essere operativa, di lavori di manutenzione e ristrutturazione per altro già finanziati.

La rete dell'emergenza per una provincia come la nostra è essenziale in epoca di tagli al personale e alle strutture.

Avere una centrale operativa unica funzionale alle esigenze del territorio è altrettanto fondamentale. Mi auguro di non dover aspettare anni prima di vedere il 118 al Maffucci.