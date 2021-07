"Siamo sotto attacco della Regione ma noi non siamo sudditi" Commissariamento Servizi Sociali A4, la replica di Festa alla Fortini

Non si è fatta attendere la replica del sindaco Gianluca Festa alla notizia che la Giunta regionale ha avviato l'iter per il commissariamento dell'Ambito Territoriale A4 di Avellino.

Con una diretta facebook convocata "ad horas" il primo cittadino ha risposto a muso duro all'assessore regionale Lucia Fortini.

“Siamo sotto attacco politico - ha esordito il sindaco - il Granducato Delux ci vuole servi sciocchi, dei sudditi, ma io ho sempre lottato per la nostra autonomia decisionale. Noi non ci faremo intimidire da questo gruppo che punta solo a un ruolo nel Consiglio di Amministrazione della Regione. Se l’assessore Fortini si fida di qualche cialtrone di turno, sta sbagliando completamente la strategia".

"Abbiamo migliorato moltissimo l’erogazione di tutti i servizi, specie per la scuola, e abbiamo fatto passi da gigante. Sono contento - ha concluso Festa - perché abbiamo un Piano di zona che funziona molto bene, se poi alcune amministrazioni hanno funzionari e assessori poco capaci non è colpa nostra. Alla Regione dico che siamo nati liberi e ci batteremo per continuare ad esserlo”.