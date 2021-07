Caso Frangipane, Ciampi (M5S): "De Luca vieta alla Morgante di parlare" Il consigliere grillino attacca: la sanità irpina è allo stremo

Sulla chiusura di alcuni reparti e la carenza di personale all'Ospedale di Ariano Irpino si registra un nuovo scambio di accuse tra il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Vincenzo Ciampi, e la direttrice generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante. Oggi era prevista l'audizione in Commissione Sanità alla Regione, ma stando a quanto scrive Ciampi, la titolare dell'azienda sanitaria irpina non ha partecipato.

"La motivazione ufficiale dell'assenza è la mancata concessione del nulla osta a partecipare da parte del Capo Gabinetto del Presidente De Luca.

Venerdì c'è stato un rinvio per "approfondimenti istruttori" della mia interrogazione urgente al Question Time sullo stesso argomento.

Ora una nuovo stop! De Luca impone alla dirigente della ASL di Avellino di non partecipare. Si tratta di un' ulteriore fuga da parte del presidente De Luca davanti alle legittime urgenti , essenziali drammatiche richieste che venivano dall'Irpinia. Impossibile immaginare che i cittadini vengano privati di un confronto nelle sedi legittime che sono il Consiglio Regionale (question time) e la Commissione Sanità (audizione)" dichiara il consigliere grillino che continua: "La sanità Irpina è allo stremo: ne ho diretta testimonianza di operatori e pazienti. Questo di oggi è l'ennesimo sfregio alla sanità Irpina dopo il drammatico appello caduto nel nulla della comunità di Solofra a cui si è risposto con la cancellazione del pronto soccorso. Non meno drammatica la situazione della Pronto Soccorso dell'Ospedale di Avellino, anch'esso in gravissima crisi. Quali risposte De Luca intende dare alle nostre richieste? Oggi in commissione, oltre l'amarezza, ho fatto sentire, davanti a un ennesimo ritardo di risposte e ad un atteggiamento opaco se non reticente il mio no ad accettare supinamente queste violenti attacchi al territorio. De Luca ne risponderà agli elettori".