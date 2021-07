Gestione Rifiuti, al via l'Osservatorio regionale guidato dal sen. De Luca Riunito il Coordinamento Sostenibilità Ambientale in Campania presso l’Osservatorio Rifiuti

Si è insediato ieri a Napoli presso la sede dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti il Coordinamento della Sostenibilità Ambientale in Campania, costituito in attuazione del Decreto n.53 del 4 marzo 2021, firmato dal Presidente della Giunta Regionale. Compito del Coordinamento è formulare indirizzi ai fini della definizione di un programma di attività relative alla sostenibilità ambientale in Campania, in raccordo con l’Assessore all’Ambiente on. Fulvio Bonavitacola, offrendo un contributo tecnico e scientifico al redigendo Piano Regionale di Sviluppo sostenibile.

Il Coordinamento si allinea con le attività poste in atto dal governo regionale, impegnato nella elaborazione di detto Piano con la ‘Cabina di Regia attuazione Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile’. Nella sua funzione di coordinatore, il Presidente dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti in Campania (ORGR), senatore Enzo De Luca, ha riunito i delegati delle Direzioni Generali di Sanita, Aria e Acque, Turismo, Beni Culturali, e dell’Arpa Campania e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

A ciascuno e stato richiesto un contributo di idee e di proposta a partire dagli studi statistici e dai dati disponibili. Da altri settori sono attesi inviati in occasione della prossima sessione dei lavori. Ha partecipato il Presidente dell’ANCI Campania, dott. Carlo Marino, in rappresentanza dei Comuni del territorio regionale. La riunione sancisce l’inizio delle attività nel solco del mandato conferito dal Presidente Vincenzo De Luca e nella prospettiva disegnata dall’Agenda 2030.

«La Campania è pronta nel contesto del Mezzogiorno e del Paese a dare un contributo di innovazione e lungimiranza, per affermare un modello competitivo di sviluppo ecocompatibile, che contrasti lo spreco con la cultura del riciclo, difendendo e valorizzando le risorse naturali a protezione e salvaguardia della salute e del benessere collettivo», ha affermato il Presidente dell’ORGR nella sua relazione introduttiva.