Green Pass, Gubitosa: "Strumento di libertà, non di chiusure" Il deputato M5S: "Ospedali sotto controllo ma guardia sempre alta"

La campagna vaccinale procede spedita ed oggi nonostante la variante Delta, gli ospedali sono sotto controllo con 200 persone in terapia intensiva. Ma dobbiamo continuare a tenere alta la guardia, per evitare nuove chiusure dovuta all’esplosione di contagi e all’arrivo di nuove varianti.

Il Green Pass è pertanto uno strumento di libertà, non di chiusura.

Garantire un mese di agosto dove le attività economiche possano lavorare in serenità, le persone possano sentirsi più sicure ad andare al ristorante o nei luoghi dove sono possibili assembramenti come concerti o eventi, è il miglior viatico per la ripresa economica.

Questa è la sfida di adesso e dobbiamo vincerla, significa miliardi di euro che tornano ai girare nella nostra economia. - lo ha detto il Deputato M5s Michele Gubitosa