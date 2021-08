Amministrative: si vota il 3 e 4 ottobre. Irpinia, alle urne in 33 comuni Eventuali ballottaggi il 17 e 18 ottobre. In Campania si vota a Napoli, Salerno, Benevento e Caserta

Comunali 2021, il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Le elezioni si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre. I comuni italiani coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia come Napoli, Torino, Milano, Bologna, Roma, Salerno, Caserta e Benevento. Quattro, dunque, i capoluoghi di provincia in cui si andrà alle urne sui cinque campani. Saranno 33 i comuni irpini in cui si sceglieranno le nuove amministrazioni. Si rinnoveranno i Consigli Comunali ad Aiello del Sabato, Avella, Bagnoli Irpino, Calabritto, Forino, Frigento, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lauro, Lioni, Manocalzati, Montaguto, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Monteverde, Ospedaletto d’Alpinolo, Pago Vallo Lauro, Petruro, Pietrastornina, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant’Angelo a Scala, Sant’Angelo all’Esca, Scampitella, Senerchia, Serino, Sperone, Sturno, Teora, Torella dei Lombardi e Villamaina.