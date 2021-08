Palazzotto illuminato, Festa: "Faremo splendere Avellino" La foto pubblicata sul profilo social del sindaco

"Da ieri sera si può ammirare la nuova illuminazione del Palazzotto. Uno dei luoghi storici della città, trova una rinnovata luce. È questo ciò che abbiamo in mente: far splendere Avellino". E' il messaggio postato dal sindaco di Avellino Gianluca festa sulla sua pagina facebook con allegata una bella foto del Palazzotto illuminato di sera. Tanti i commenti entusiasti dei cittadini che hanno apprezzato l'iniziativa, ma ancora di più i commenti amari di chi invita il sindaco a "pensare di più alle strade e alla pulizia della città" oppure "Avellino nno è solo il centro. Fai risplendere anche il resto. Che se non te sei accorto fa schifo..." oppure "Le strade sono piene di sporcizia, le aiuole e le piante secche, questo è splendore?". Non solo. Tra i commenti anche genitori di studenti preoccupati "Bella l'illuminazione ma adesso a settembre bisogna far tornare i ragazzi a scuola tutti in piena sicurezza e senza neanche un giorno di DAD".