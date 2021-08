Maraia (M5S): grazie a me Ariano può sostituire i vecchi bus Il deputato sorta il comune ad aderire alla convenzione Consip

"Con l’accoglimento ed approvazione di una mia proposta emendativa al DL “Sostegni bis”, viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2021 del termine per l’acquisto di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018". A darne notizia il deputato del Movimento Cinque Stelle Generoso Maraia che continua: "Tale emendamento va a potenziare quanto disposto dall’art. 200, comma 7, del D.L. “Rilancio”, del 19 marzo 2020, n. 34, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di potenziare il trasporto pubblico locale e regionale. Più di 250 autobus saranno così a disposizione degli enti territoriali che vorranno fare ricorso alla suddetta Convenzione. Sappiamo, infatti, che la fase pandemica ancora in atto impone un’azione finalizzata non soltanto ad implementare i mezzi per il trasporto pubblico a disposizione degli enti regionali e locali, ma anche ad adeguare la loro tipologia alle nuove prescrizioni sociali ed individuali introdotte al fine di contenere la diffusione del contagio. La proroga della Convenzione Consip Autobus costituisce una grande occasione di rinnovare il trasporto pubblico locale anche per la Città di Ariano, con la possibilità di acquisire a costo zero autobus da 10,5 metri in sostituzione di mezzi datati. Ciò comporterebbe anche un risparmio per la manutenzione, evitando anche di procedere ad eventuali acquisizioni di mezzi nuovi attraverso altre procedure economicamente onerose - continua Maraia . Inoltre, beneficiando del ricorso alla suddetta Convenzione, l’Azienda Mobilità Ufitana, di concerto con le Amministrazioni del circondario, potrebbe valutare l’ipotesi di istituire delle corse o navette per implementare i collegamenti tra la Città di Ariano ed i comuni limitrofi. Si consideri, infatti, che molti giovani di questi comuni si recano ad Ariano, soprattutto nelle ore serali, e l’istituzione di tali collegamenti consentirebbe di incrementare i livelli di sicurezza limitando il traffico dei mezzi privati. Ancora, vi sarebbe la concreta opportunità di migliorare e potenziare i trasporti scolastici a beneficio di tutte le aree del vasto territorio arianese. Ho esposto tutto ciò in una missiva istituzionale indirizzata al Sindaco Enrico Franza, al Vicesindaco Carmine Grasso ed all’Amministratore Unico AMU, Ivanoe Cocca. Si tratta, dunque, di una valida occasione che la Città di Ariano non può assolutamente trascurare" conclude il deputato irpino.