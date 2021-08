Il Presidente della Regione Campania domani in visita all’Air De Luca incontrerà l'amministratore unico Acconcia e saluterà il personale e i nuovi assunti

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, domani sarà ad Avellino per incontrare l’Amministratore Unico di Air, Anthony Acconcia.

L’incontro si terrà alle ore 10:00, presso la sede della Autoservizi Irpini (via Fasano – zona industriale loc. Pianodardine). Nel corso della visita allo stabilimento della società che gestisce il sistema di trasporto su gomma nelle province di Avellino e Benevento, e che dall’1 settembre gestirà anche i servizi di TPL nella provincia di Caserta, il Governatore avrà modo di incontrare il personale di Air e dare il benvenuto ai nuovi assunti.

Dopo le 76 assunzioni di luglio, come previsto dal piano industriale presentato ai sindacati, l’Amministratore Unico Anthony Acconcia ha mantenuto gli impegni deliberando lo scorrimento della graduatoria degli operatori di esercizio fino alla posizione 246.Air rafforza così il proprio capitale umano. Ad oggi la società che svolge i servizi di TPL conta 529 unità: ai 277 dipendenti già in organico vanno ad aggiungersi i 252 nuovi assunti (246 autisti e 6 amministrativi). «La visita del Governatore De Luca è motivo di profondo orgoglio per noi. Con il Presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, stiamo portando avanti una sfida impegnativa ed ambiziosa, che vedrà Air protagonista nella gestione dei servizi di trasporto su gomma su scala regionale. Siamo onorati che De Luca abbia accettato il nostro invito, riconoscendo a questa società l’efficienza e l’efficacia che da sempre la contraddistinguono», ha dichiarato l’Amministratore Anthony Acconcia.