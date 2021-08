Buone pratiche cultura e ambiente, Avellino tra le 7 città del progetto Urbact Pubblicata la manifestazione di interesse per costituire il griuppo locale di azione

La collaborazione tra gli attori locali impegnati nel settore della cultura e dell’arte per aumentare la sostenibilità ambientale e potenziare l’azione di contrasto al cambiamento climatico Questo il focus al centro della due giorni he si è volta a Mantova a luglio che ha visto Avellino tra le sette città vincitrici del bando Urbact (Avellino,Corigliano Rossano,Cuneo, Ferrara, Rovereto, Sestri Levante, Siena) confrontarsi sulla buona pratica di Mantova realizzata nell’ambito nel Network URBACT C-Change.

Oggi il Comune di Avellino ha pubblicato la manifestazione di interesse relativa alla costituzione dell'URBACT LOCAL GROUP composto dai principali attori locali coinvolti nei temi al centro del progetto, primo step per replicare la buona pratica di Mantova. La costituzione del gruppo locale Urbact rappresenta un'azione importante di governance partecipativa, per mappare il territorio, avviare nuove relazioni e possibili collaborazioni, anche oltre la buona pratica URBACT.

Il gruppo locale deve unire le diverse prospettive della città, per poter essere più sostenibile e deve essere il più ampio possibile, per far sì che le motivazioni e l’impegno perdurino nel tempo. Sono fondamentali i contributi che i vari componenti potranno dare, attraverso la collaborazione sinergica e con tutti i decisori politici del Comune di Avellino, i quali saranno parte attiva dell’URBACT Local Group e gestiranno, insieme al Coordinatore locale del progetto, gruppi tematici del territorio afferenti alle attività culturali e alle politiche energetiche, nella delineazione dei processi di progettazione partecipata sul territorio.

Si invitano pertanto, gli attori locali coinvolti nelle seguenti tematiche: 1. Arte/Cultura/Eventi; 2. Inclusione; 3. Ambiente; 4. Economia. a manifestare il loro interesse a collaborare con l'Amministrazione Comunale al fine di costituire l'URBACT LOCAL GROUP. Il Sindaco auspica una numerosa partecipazione dei vari attori locali in considerazione dell'imminente partecipazione al secondo incontro tra le città selezionate, dove potrebbe essere presentato il gruppo locale e per programmare azioni sinergiche omogenee su tutto il territorio.