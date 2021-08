De Luca: "I no vax non lavoreranno all'Air" Il governatore ha presentato le 250 nuove assunzioni

“Non date retta ai no vax, vaccinatevi”. E' categorico il governatore Vincenzo De Luca a margine della presentazione delle 250 nuove assunzioni all'Air rivolgendosi agli autisti dell'azienda di trasporti.

"Chi non è vaccinato non lavorerà. Dobbiamo prepararci a fare nei prossimi due mesi un milione e tre di vaccinazioni. Possiamo farcela tranquillamente, a condizione che ci sia senso di responsabilità da parte dei cittadini e a condizione che chi non si è vaccinato si vada a vaccinare e che si dia priorità alla popolazione studentesca per l'apertura dell'anno scolastico, altrimenti i problemi si riproporranno. A fine ottobre noi ci riprendiamo la vita perché immunizziamo tutti i cittadini della Campania. Questo è lo sforzo che vi chiedo. Due mesi di impegno che significa: la vaccinazione per tutti, l'uso della mascherina e il distanziamento. Parlate con i vostri figli e dite loro di indossare la mascherina quando parlano ad un metro di distanza l'uno dall'altro".

Sulla campagna vaccinale. "Serve un ultimo sforzo, con 40mila vaccinazioni al giorno in due mesi, a ottobre ci riprendiamo la vita e finirà questo calvario".