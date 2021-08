Gubitosa: "Sì al Green pass per non richiudere" Il deputato 5 Stelle: "La destra fa solo confusione"

"Tra chiudere le fabbriche, fermare le attività, tenere la gente a casa e il green pass io scelgo il green pass. Non voglio neanche immaginare di andare incontro a nuove chiusure in autunno, sarebbe una catastrofe totale". Lo ha detto ospite all'Aria che tira su La7 il deputato M5S Michele Gubitosa. "Il Paese ha sofferto, abbiamo affrontato questa pandemia a testa alta, ora stiamo ripartendo, se il green pass si rivela uno strumento efficace per incentivare le vaccinazioni credo che bisogna sostenerlo. Credo che il presidente Draghi debba prendersi del tempo per valutare tutte le misure utili. E' chiaro - ha proseguito - che abbiamo una destra che fa solo confusione, un atteggiamento deleterio per il Paese in questa fase complicata. Tutti dovrebbero dare una mano a convincere i dubbiosi e a scongiurare nuove chiusure".