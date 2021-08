Consiglio comunale, Montanile passa dall'opposizione alla maggioranza Il medico eletto nella lista di Petracca è diventato sostenitore di Petitto e quindi di Festa

Un salto ampiamente previsto quello del Consigliere comunale Carmine Montanile dall'opposizione alla maggioranza di Gianluca Festa. Da tempo il medico avellinese sosteneva le proposte dell'amministrazione, il passaggio si è formalizzato ieri nel corso della riunione dei capigruppo convocata dal presidente Ugo Maggio. Riunione che, per inciso, doveva svolgersi sulla ridefinizione delle commissioni consiliari, alla quale non hanno preso parte tutti i capigruppo della minoranza. E' stata però l'occasione per Montanile di ufficializzare il cambio di posto in aula, senza aspettare il prossimo consiglio comunale (convocato per il prossimo 6 settembre).

Il medico ex Pd ha sempre sostenuto di essere “all'opposizione dell'opposizione” e oggi ha finalmente rotto gli indugi. Eletto con la lista “Laboratorio Avellino” la compagine sostenuta dal consigliere dem Maurizio Petracca, un anno fa alle regionali decise di sostenere l'elezione di Livio Petitto a Santa Lucia. Dunque l'approdo naturale per Montanile non poteva che essere il gruppo Ora Avellino, lista ispirata dal consigliere Petitto in appoggio di Festa. Nessun incarico, nessun premio, almeno per il momento, per il consigliere Montanile che dichiara di aver fatto questa scelta in assoluta autonomia e senza ricevere nulla in cambio. Per l'equilibrio politico del consiglio comunale di Avellino non cambia molto ma si rinforza il gruppo dei petittiani , dopo la fuoriuscita del consigliere Carmine di Sapio.