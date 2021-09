Bilancio, parcometri, tunnel e quello strano virus che si chiama "polemichite" Intervista al sindaco Gianluca Festa a margine del consiglio comunale

Riprendono i lavori del consiglio comunale di Avellino dopo la lunga pausa estiva si affronta lo scoglio del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Ma è subito scontro con i consiglieri di opposizione che disertano l'aula e scrivono al Prefetto Spena: l'accusa è di non aver potuto partecipare al Consiglio a causa della mancata consegna della convocazione.

Il sindaco Gianluca Festa, raggiunto margine della seduta, replica: “E' un dejà vu. Non è la prima volta che i consiglieri di opposizione ci provano, ma noi riteniamo che tutto sia regolare anche perché c'è un segretario che attesta la legittimità delle convocazioni e la correttezza dello svolgimento dei lavori”.

Si va avanti dunque con la discussione sul bilancio. L'obiettivo è uscire dalla fase di predissesto per sbloccare progetti e investimenti.

“La buona notizia è che abbiamo discusso e approvato l'alienazione dei beni per accelerare il recupero dei debiti che negli anni ha contratto il Comune. Abbiamo in mente di impiegare meno degli otto anni previsti per ripianare il debito, per riportare l'ente nella condizione di fare investimenti di cui questa città ha un assoluto bisogno. Al momento abbiamo recuperato un milione di euro grazie alla vendita di alcuni beni e a breve contiamo di vendere anche altri immobili per un altro milione che destineremo in parte ai debiti e in parte alla manutenzione degli alloggi comunali”.

Eppure sindaco si lamenta un certo immobilismo di questa amministrazione, si poteva approvare prima il bilancio, c'è stato qualche ritardo...

“Il problema non è il bilancio, non soffriamo della mancata approvazione ma della mancanza di fondi. Dai banchi dell'opposizione c'è una strana malattia che si sta diffondendo che è “la polemichite”, per fortuna non ha colpito tutti i consiglieri, ma noi siamo vaccinati anche per questa strana malattia che la politica ha creato. Che poi il bilancio si sia dovuto approvare a settembre per motivi tecnici e amministrativi è un dato, ma questo non ha impedito lo svolgimento delle attività. Anche sui parcometri si poteva provvedere a un affidamento temporaneo nelle more dell'affidamento della gara e il servizio non avrebbe dovuto registrare nessuna interruzione”.

E allora cosa è successo?

“Dovete chiederlo agli uffici”.

Sindaco ci dice quando aprirà il tunnel?

“A breve. Non faccio più previsioni. Per 20 anni il tunnel è rimasto chiuso e oggi ci si fa il problema per un mese in più o in meno. Ve lo dirò il giorno prima dell'inaugurazione”.