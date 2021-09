Iannuzzi sceglie l'opposizione: "Festa mi ha deluso, enjoy sindaco" La consigliera spiega le ragioni di una decisione "sofferta ma necessaria"

"Enjoy, sindaco”: ha chiuso così il suo intervento in consiglio comunale Alessandra Iannuzzi per annunciare ufficialmente il passaggio dalla maggioranza all'opposizione di Gianluca Festa. La consigliera eletta con la lista “Libertà è Partecipazione” lascia con polemica, nello stesso giorno in cui la maggioranza accoglie al suo interno il consigliere Carmine Montanile. Ma non chiamatelo cambio di casacca, avverte la giovane consigliera “Perché negli anni la politica ci ha abituati ad associarla a delle scelte di comodo, che portano un vantaggio a chi le opera. Se devo essere sincera, tutto avrei pensato fuorché di dover prendere due volte la parola in quest’aula per annunciare, prima la fuoriuscita da un gruppo nato da una lista di diretta ispirazione del sindaco - a marzo scorso - e poi oggi il definitivo passaggio all’opposizione. A marzo ho lanciato un segnale al sindaco, invitandolo a riconsiderare l’idea dell’uomo solo invincibile al comando, che pochi frutti mi pareva avesse portato. In quell’occasione non avevo voluto spezzare il vincolo di fiducia, ma mi ci vedo costretta adesso. Perché la situazione mi sembra inalterata, se non addirittura peggiorata”. Iannuzzi parla di delusione cocente, e il problema ha un nome e cognome: Gianluca Festa. La consigliera parla di coinvolgimento dei consiglieri nella vita amministrativa pressoché assente “E anche il dialogo con la giunta, per quel poco che posso vedere, mi sembra ridotto ai minimi storici e io non vedo, in queste condizioni, come sia possibile poter dare un contributo dai banchi della maggioranza”. Non solo. “Non era questa la città che io sognavo e soprattutto non erano questi i primi due anni di amministrazione che immaginavo. E il Covid non può essere un alibi. Ed io non posso accettare le volgarità che ha ritenuto di dover dire in quest’aula durante l’ultimo consiglio, portando il dibattito a un livello veramente infimo. Così la città finirà per schiantarsi, altro che rivoluzione” conclude la consigliera.