Sistema Irpinia, il ministro del turismo Garavaglia ad Avellino L'annuncio durante un incontro in rete. Il ministro sarà venerdi in città

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia sarà ad Avellino per il lancio di Sistema Irpinia, il progetto implementato dalla Provincia per la promozione del turismo. Ad annunciare la presenza del titolare del ministero del governo Draghi è stato il presidente di Palazzo Caracciolo, Domenico Biancardi, al termine diun incontro che si è svolto on line ieri con l'assessore regionale al turismo Felice Casucci. Si punta a rendere il progetto un modello replicabile anche in altri territori regionali e nazionali. Dopo 4 anni e un investimento di sei milioni di euro Sistema Irpinia, con la sua Fondazione, può decollare. La piattaofrma digitale prevede l'integrazione in rete di tutti i servizi di accoglienza ricettivi, enograstronomici, cultirali e paesaggistici della nostra provincia con la suddivisione in 24 distretti da promuvere e inserire nei grandi circuiti internazionali.