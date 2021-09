Sospeso lavoratore del Pd, la solidarietà di Rifondazione Comunista Il caso dell'operaio di Morra de Sanctis solleva la polemica politica

La federazione irpina del Prc interviene sul caso del lavoratore sospeso presso una azienda di Morra de Sanctis. "Questa mattina la Fiom Cgil di Avellino manifesta perché la proprietà ha svolto una evidente attività antisindacale nei confronti di un lavoratore iscritto all'organizzazione, colpevole secondo il padrone, di aver denunciato diverse anomalie all'interno dello stabilimento - si legge nella nota del Prc - A quanto pare il titolare e' un autorevole rappresentante del Partito Democratico, con ruoli di dirigenza locale e provinciale nonché revisore dei conti dell'ente Alto Calore. Il segretario provinciale della Fiom Giuseppe Morsa, giustamente, ha ripetutamente chiesto ai vertici del PD una netta presa di posizione a riguardo, ad oggi non ha ricevuto risposte. Francamente noi non siamo sorpresi, il partito democratico e' la stessa organizzazione politica che ha cancellato l'art. 18 dello statuto dei lavoratori, approvato il jobs act, ovvero lo strumento che ha legalizzato il precariato, sostenuto convintamente i decreti sicurezza che,tra l'altro, prevedono l'arresto dei lavoratori e delle lavoratrici che lottano per difendere i loro diritti, voluto lo sblocco dei licenziamenti. L'anomalia non consiste nel silenzio di quel partito ma nel fatto che si continui a considerarlo di sinistra. Sostegno alla Fiom e solidarietà al lavoratore sospeso" conclude il Prc irpinia