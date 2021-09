Borgo Ferrovia, l'annuncio del sindaco: finalmente i lavori nel campo sportivo Il primo cittadino comunica l'approvazione del finanziamento. Il campo è chiuso da più di sette anni

Sui propri canali social, il sindaco di Avellino Gianluca Festa anticipa i lavori che l’amministrazione comunale andrà a fare per le periferie grazie al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell’abitare: “Con il finanziamento ottenuto dal bando “sport e periferie”, siamo pronti ad avviare le procedure per riconsegnare alla comunità dello storico quartiere cittadino la struttura finalmente riqualificata. Borgo Ferrovia riavrà il suo campo sportivo!" scrive il primo cittadino. Una notizia buona per gli abitanti del quartiere e non solo. Da sette anni infatti la struttura è chiusa e abbandonata nel degrado. Il campo era stato chiuso per inagibilità. Dalla comunicazione del sindaco tuttavia non si riesce a sapere molto di più su modalità e cronoprogramma delle opere. Quello che si sa è che il finanziamento ammonta a circa un milione di euro. Un primo passo verso la riqualificazione di una zona della città che dovrebnbe trasformarsi da qui ai prossimi dieci anni