Frigento, Ciullo: nessuno ha brigato perché non si facesse seconda lista Il comune è tra i 7 in cui non si è formata una lista alternativa, si punta a superare il quorum

Nei prossimi giorni il candidato sindaco di Frigento, Carmine Ciullo, fascia tricolore uscente e unico candidato in campo per le prossime amministrative presenterà agli elettori la sua lista.

"Vogliamo proseguire con rinnovata fiducia, aggiungendo le nuove idee, frutto del dialogo costante con i cittadini, avvenuto durante il primo mandato - dichiara Ciullo che però tiene a precisare alcuni punti - Innanzitutto è importante far capire che la presenza di un’unica lista non implica alcuna vittoria immediata, senza competizione. Anzi, se con almeno due liste l’avversario è visibile e puoi controbattere alle sue proposte con le tue, in questo caso, l’avversario è invisibile e si chiama quorum. Infatti, la legge prevede (a ragion veduta) un numero minimo di votanti per rendere valida tutta l’operazione elettorale. Nessuno di noi ha brigato perché non si riuscisse a mettere in piedi una lista alternativa - aggiunge Ciullo - I problemi in tal senso sono plurimi e non addebitabili solo ai singoli membri della passata minoranza consiliare"

In questa tornata elettorale ben sette comuni irpini avranno un’unica possibilità, una sola lista con un unico candidato sindaco. Per Frigento è una novità assoluta. "L’obiettivo del raggiungimento del quorum è alla nostra portata ma la situazione non va presa sottogamba - prosegue il candidato - Proporremo il nostro programma elettorale e faremo conoscere i nostri candidati, con lo scopo di convincere gli elettori a recarsi ai seggi e votare e confermarci la loro fiducia. Abbiamo redatto un programma denso di impegni significativi, molti dei quali prevedono un’apertura alle realtà al di fuori dei nostri confini comunali: dall’Unione dei Comuni “Terre dell’Ufita” all’Area vasta. Abbiamo a cuore il prosieguo senza ritardi ulteriori dei cantieri della tratta ferroviaria Napoli-Bari, così come quelli della strada a scorrimento veloce Contursi-Grottaminarda. Dobbiamo creare le basi per poter far moltiplicare le piccole imprese soprattutto di giovani e in larga parte inserite in un moderno approccio al mondo agricolo. Saremo bravi se riusciremo a recuperare, dopo lo stop dovuto alla diffusione del Covid-19, un rinnovato senso di partecipazione sociale, in cui anziani e giovani generazioni trovano momenti e luoghi in cui interagire. Per questo motivo puntiamo molto sul nuovo edificio comunale, la casa dei cittadini, che avrà un annesso auditorium da utilizzare per diverse possibilità di socializzazione. Inizieremo il confronto pubblico con gli elettori partendo proprio da questi punti. Siamo certi di poter contare su un’ottima squadra e idee valide da sostenere con orgoglio. Frigento sarà quello che riusciremo a disegnare e creare insieme. Ci impegneremo tutti per dimostrarlo" conclude Ciullo