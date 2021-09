Piano di Zona salvo, Festa: "Ora implementiamo i servizi" Cosi il sindaco su fb

Politiche sociali ad Avellino, il sindaco Gianluca Festa riesce a scongiurare in extremis il commissariamento del Piano di zona. Il primo cittadino esulta su facebook. "Avevo garantito che il Piano di Zona non sarebbe stato commissariato. Avevo parlato di un mero attacco politico. Il passo indietro della Regione Campania ripristina la verità dei fatti e dà merito al nostro lavoro. Ora, ci adopereremo per implementare ulteriormente i servizi erogati a favore di chi ne ha più bisogno" - il post di Festa .