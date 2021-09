Sistema Irpinia, Fratelli d'Italia: "Avellino e la sua storia mortificata" La critica riguarda la descrizione offerta sul portale

"Il circolo Fratelli d'Italia Pippo de Jorio, a seguito della recente messa in rete del portale di informazione turistica, denominato Sistema Irpinia, curato, e lautamente finanziato, dalla Provincia di Avellino, denuncia il mortificante e dannoso trattamento riservato alla città capoluogo". Coì in una nota del partito della meloni in Ipinia che va all'attacco dell'iniziativa voluta dal presidente della provincia Domenico Biancardi .

Secondo FdI "La pagina relativa ad Avellino città, relegata in un angolo non facilmente accessibile del portale internet, prevede una descrizione dei luoghi che disincentiva qualsiasi potenziale turista. Il capoluogo di provincia viene illustrato come un agglomerato urbano moderno, informe e pieno zeppo di “paradossi architettonici”, dovuti ai bombardamenti ed ai terremoti - prosegue la nota - Storia e natura "non sarebbero stati clementi" e, dunque, poche sarebbero le evidenze storiche meritevoli di citazione; tra queste la Cattedrale nascosta da una "fredda facciata neoclassica". Unica nota meritevole sarebbe lo "struscio" serale per Corso Vittorio Emanuele. Il tutto tratto dal sito web del Touring Club Italiano. Ebbene - continua la nota - seppure questa rappresenta una implacabile e crudele fotografia di come Avellino sia stata amministrata negli ultimi cinquanta anni, la promozione turistica dovrebbe invece far leva su quanto ci sia da valorizzare e promuovere positivamente. Fdi Avellino chiede, per questo, l'immediata sostituzione della illustrazione proposta con una più dignitosa ed attrattiva descrizione storico-artistica che elenchi bellezze uniche come la Cripta del Duomo oppure la Casina del Principe con il suo sorprendente ipogeo. Avellino e gli avellinesi non meritano ulteriori mortificazioni ma azioni positive a sostegno della propria economia e della stessa dignità". concludono gli esponenti di Fratelli d'Italia